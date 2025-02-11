Пушилин рассказал о важности решения о начале СВО

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что без начала специальной военной операции ситуация в регионе могла бы развиваться по более неблагоприятному сценарию для жителей России и Белоруссии.
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