Гран При Испании в Мадриде подтвердят 23 января

Sebas Romero / Red Bull Content PoolПервая в истории Формулы 1 официальная выставка Formula 1 Exhibition, прошедшая в 2023 году в Мадриде, стала событием, фактически открывшем дорогу чемпионату мира в этот испанский город.
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