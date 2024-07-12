Собянин назвал крупные дорожные объекты, которые будут введены в этом году

Строительство участка автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции московского метро «Коммунарка» до улицы Поляны, а также участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до названной трассы завершат до конца года.
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