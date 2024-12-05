Для жителей Ахтубинского района обновили инфраструктуру связи 4G

На территории Астраханской области завершили очередной этап развития инфраструктуры связи. Обновленную сеть 4G МТС развернули в семи селах Ахтубинского района, который является самым большим по площади районом Астраханской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии