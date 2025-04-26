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Майские праздники в Москве: дожди и потепление до 16 градусов

Майские праздники в Москве: дожди и потепление до 16 градусов

Май в Москве начнется с дождя и холода: 1 мая температура поднимется только до +13°C. Научный руководитель Гидрометцентра, Роман Вильфанд, прогнозирует потепление до +16°C с 2 мая благодаря перемещению западных воздушных масс.

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