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Вернувшийся копать картошку житель Курской области погиб от атаки БПЛА

Вернувшийся копать картошку житель Курской области погиб от атаки БПЛА

Депутат курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения Вооруженных сил Украины помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, призвал граждан не возвращаться домой, чтобы собрать урожай, так как существует угроза атак противника, сообщает РИА Новости.

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