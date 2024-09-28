Внук легендарной Примадонны, 26-летний Дени Байсаров, оказался в центре внимания не только благодаря своему звёздному происхождению, но и предпринимательским амбициям.
Дени Байсаров терпит колоссальные убытки
Комментарии
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Алекс Сэм
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Да хрен с ним с этим псом подзаборным.
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14 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Да плевать нам на Дени , Кристины и проч их подлое, продажное семейство. Так хорошо, что страна от таких очищается
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9 час.
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