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Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Да плевать нам на Дени , Кристины и проч их подлое, продажное семейство. Так хорошо, что страна от таких очищаетсяДени Байсаров тер...
  • лина любимцева
    Бедолажка... жаль Леру...У Кудрявцевой неи...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Да хрен с ним с этим псом подзаборным.Дени Байсаров тер...

Дени Байсаров терпит колоссальные убытки

Дени Байсаров терпит колоссальные убытки

Внук легендарной Примадонны, 26-летний Дени Байсаров, оказался в центре внимания не только благодаря своему звёздному происхождению, но и предпринимательским амбициям.

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Комментарии
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Алекс Сэм
!
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Да хрен с ним с этим псом подзаборным.
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14 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Да плевать нам на Дени , Кристины и проч их подлое, продажное семейство. Так хорошо, что страна от таких очищается
Ответить
9 час.

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