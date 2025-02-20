Разрабатывается новый туристический маршрут к юбилею поэта Сергея Есенина в Рязанской области

В ходе встречи Олег Робинов (директора Московского государственного музея Сергея Александровича Есенина) и губернатор Рязанской области Павла Малков обсудили планы масштабного празднования 130-летия со дня рождения великого русского поэта.
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