"Людей очень жалко, но…": Правнучка Чкалова предложила нанести ядерный удар по Москве

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Царьград Русофобка, сбежавшая из России, поддерживает украинцев и говорит, что очень любит Москву, да и жителей столицы ей жалко, но пора им услышать вой сирены.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Это не девяностые, это так семья воспитала. Они, и должны ответить.
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14 час.
рс
р с
вот так по всей европе внуки правнуки фашистов находятся у власти зря гитлер не уничтожил полностью жидовский скот
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13 час.
Ольга Колясникова
Таких людей надо наказывать путем разорения., лишить ее возможности получать деньги из России . Обычно этого хватает.
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28 мин.

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