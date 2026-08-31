Глава офиса Зеленского заявил, что для поддержания армии требуется не менее 30 тысяч человек ежемесячно, что, по мнению западной прессы, опровергает официальные данные о потерях ВСУ.
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