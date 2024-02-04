Не строители и не дворники: мигранты отбирают престижную работу у русских

Есть очень хорошее правило: не хочешь кормить свою армию- будешь кормить чужую.Надеюсь, что все поняли. Помните Алаутдинов призывал русских женщин больше рожать детей.

Похоже Москва с Питером решили устроить соревнования- кто завезет больше мигрантов. Пока в лидерах столица, но северная столица отстает не намного. И так, маховик запущен, кто же победит?!!!

СК

Сергей Ковалев

ну а как? - не хотим кормить свою армию, - будем кормить чужую. но и тут следует отделять мух от котлет. всякий труд должен быть оплачен соответственно. привычка сводить труд мигранта к лопате уже оскомину набила. мигранты разные, приезжают вполне образованные люди, способные трудиться и в школах, и вбольницах, - собственно везде, где находят соответствие уровню компетенций. суть вопроса сводится к работе МВД, должной с необходимостью обеспечивать порядок в России. это всё.