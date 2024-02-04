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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не строители и не дворники: мигранты отбирают престижную работу у русских

Не строители и не дворники: мигранты отбирают престижную работу у русских

Иностранцы в России перестали интересоваться низкооплачиваемой работой и нашли более интересный вариант.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Есть очень хорошее правило: не хочешь кормить свою армию- будешь кормить чужую.Надеюсь, что все поняли. Помните Алаутдинов призывал русских женщин больше рожать детей.
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17 час.
Наталья Волкова
Похоже Москва с Питером решили устроить соревнования- кто завезет больше мигрантов. Пока в лидерах столица, но северная столица отстает не намного. И так, маховик запущен, кто же победит?!!!
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
ну а как? - не хотим кормить свою армию, - будем кормить чужую. но и тут следует отделять мух от  котлет. всякий труд должен быть  оплачен соответственно. привычка сводить труд мигранта к лопате уже оскомину набила. мигранты разные, приезжают вполне образованные люди, способные трудиться и в школах, и вбольницах, - собственно везде, где находят соответствие уровню компетенций. суть вопроса сводится к работе МВД, должной с необходимостью обеспечивать порядок в России. это всё.
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1 час.

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