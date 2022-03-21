Махинации с лесом. В Красноярском крае задержаны подозреваемые в мошенничестве и незаконной рубке лесных насаждений

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю задержаны руководитель и бухгалтер коммерческой организации, подозреваемые в мошенничестве и незаконной рубке лесных насаждений.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю задержаны руководитель и бухгалтер коммерческой организации, подозреваемые в мошенничестве и незаконной рубке лесных насаждений.
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