Сотрудникам Бобруйского отдела охраны понадобилось несколько минут, чтобы задержать незваных гостей - помогла охранная сигнал...

Сотрудникам Бобруйского отдела охраны понадобилось несколько минут, чтобы задержать незваных гостей - помогла охранная сигнализацияТревожный сигнал раздался из частного дома, на место незамедлительно выбыл наряд местного подразделения охраны.
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