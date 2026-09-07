Золотой петушок: Конфеты Наташкиной судьбы

Сорокалетняя Наталья, пережив развод и потерю работы, разбирает вещи умершей матери. На антресолях она находит коробку конфет «Золотой петушок» — символ её детского счастья.
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