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Золотой петушок: Конфеты Наташкиной судьбы

Золотой петушок: Конфеты Наташкиной судьбы

Сорокалетняя Наталья, пережив развод и потерю работы, разбирает вещи умершей матери. На антресолях она находит коробку конфет «Золотой петушок» — символ её детского счастья.

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