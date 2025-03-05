18-летний Кубарси – самый молодой игрок, удаленный в плей-офф ЛЧ. Защитник «Барсы» получил красную на 22-й в матче с «Бенфикой»

«Барселона» играет на выезде с «Бенфикой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, перерыв). На 22-й минуте судья Феликс Цвайер удалил 18-летнего защитника Пау Кубарси, который пытался помешать убегавшему к воротам Эвангелосу Павлидису и в подкате сбил форварда.