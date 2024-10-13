Газета Bild назвала уткой заявление Шольца о «новых миллиардах помощи» Украине

Газета Bild назвала уткой заявление руководителя правительства Германии Олафа Шольца о «новых миллиардах помощи» Украине, которое прозвучало на пресс-конференции с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским.
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