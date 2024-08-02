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Гадание: когда и кому можно использовать, советы и правила безопасности

Гадание: когда и кому можно использовать, советы и правила безопасности

Себе — не стоит Гадание — древняя, как само человечество, практика, которая позволяет заглянуть в будущее, получить советы или ответы на волнующие вопросы — чаще всего, конечно, про деньги, любовь или запутанные ситуации.

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