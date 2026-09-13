Глава GFCN заявил, что мир столкнулся с информационными войнами без правил

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мир сегодня столкнулся с информационными войнами без правил, поэтому навыки фактчекинга служат основой для личной безопасности каждого человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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