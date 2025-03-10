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Царьград

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Шпионское "гнездо" в британском посольстве: Ещё двух "дипломатов" выставят из России

Шпионское "гнездо" в британском посольстве: Ещё двух "дипломатов" выставят из России

Русская контрразведка нанесла ещё один удар по шпионскому "гнезду", расположившемуся под крышей британского посольства в Москве.

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