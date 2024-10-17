🇷🇺🛩Российский БПЛА-камикадзе "Герань-2" невозмутимо летит к своей цели в воздушном пространстве Украины💥 #ВСУ #ЗСУ #БпЛА #Герань2 #СВО.
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🇷🇺🛩Российский БПЛА-камикадзе "Герань-2" невозмутимо летит к своей цели в воздушном пространстве Украины💥 #ВСУ #ЗСУ #БпЛА #Герань2 #СВО.
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