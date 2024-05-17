Орбан назвал ситуацию с покушением на Фицо большой потерей для Венгрии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — это потеря не только для его страны, но и для Венгрии, а сам политик в данный момент находится между жизнью и смертью, заявил председатель венгерского правительства Виктор Орбан.
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