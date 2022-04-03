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Разведчики ЮВО освоят современные методики корректировки артиллерийского огня в горах Кавказа

Разведчики ЮВО освоят современные методики корректировки артиллерийского огня в горах Кавказа

Более 250 разведчиков ЮВО будут корректировать огонь артиллерийских орудий с помощью прибора дальномерно-угломерный ПДУ и малогабаритного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

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