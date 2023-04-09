iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X подешевел в США на 176 долларов – цена снизилась до уровня 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D

16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X подешевел в США на 176 долларов – цена снизилась до уровня 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D

После выхода Ryzen 7 7800X3D ретейлеры снизили стоимость на ряд других процессоров AMD, и в первую очередь под нож пошла цена 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D: CPU подешевел с 600 до 522,5 доллара – за такую стоимость его можно купить в Microcenter.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх