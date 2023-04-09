16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X подешевел в США на 176 долларов – цена снизилась до уровня 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D

После выхода Ryzen 7 7800X3D ретейлеры снизили стоимость на ряд других процессоров AMD, и в первую очередь под нож пошла цена 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D: CPU подешевел с 600 до 522,5 доллара – за такую стоимость его можно купить в Microcenter.