Finam

3 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    доугрожались красными линиями! давно пора переходить от угроз к действиям. для этого нужны совершенно другие люди! ин...Крымский мост пов...
  • Сергей Самойлов
    А кто у нас "иностранные участники проекта" ?Путин подписал ук...
  • Константин Немов
    Пора поставить точку и наказать по полной за этот беспредел какой творится везде , они сознательно и продумано перево...Дьявол в деталях....

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России" title=Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх