Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России" title=Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.