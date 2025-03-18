Стало известно, почему российские хиты покоряют мировые чарты

+ A — Продюсер Дробыш объяснил, почему иностранцы предпочитают Катю Лель и «Сигма бой» В последнее время российская музыка все чаще штурмует вершины мировых хит-парадов, представляя собой зачастую композиции с повторяющимися мотивами и запоминающимися припевами.