Стало известно, почему российские хиты покоряют мировые чарты

+ A — Продюсер Дробыш объяснил, почему иностранцы предпочитают Катю Лель и «Сигма бой» В последнее время российская музыка все чаще штурмует вершины мировых хит-парадов, представляя собой зачастую композиции с повторяющимися мотивами и запоминающимися припевами.
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