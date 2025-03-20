Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за опасной погоды

Главное, что может принести неприятности водителям 20 марта, - скользкие дороги. Ночью местами по области наблюдались осадки, суточные переходы температур через ноль способствуют возникновению гололедицы.
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