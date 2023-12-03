Реальными союзниками Тбилиси в этой ситуации скорее выступили руководители Южной Осетии и Абхазии Александр ГРИШИН Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили сообщил, что его пытались отравить Фото: GLOBAL LOOK PRESS Стоило только сообщить украинским СМИ, что супруга главы военной разведки Украины (ГУР Минобороны) Кирилла Буданова была отравлена какими-то тяжелыми металлами, как из Тбилиси раздался вой солидарности.