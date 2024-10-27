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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я всегда готов». Далтон Кнехт ответил на вызов Джей Джей Редика

Команда приблизилась к «Сакраменто» на расстояние одного очка к концу 3-й четверти, но пропустила два трехочковых броска и подошла к финальной 12-минутке с «-7».

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