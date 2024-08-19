РИА Новости: в Чикаго полицейские оттеснили демонстрантов

Были задержаны несколько человек Правоохранительные органы американского города Чикаго оттеснили участников массовой протестной акции, которые прорвались через вторую линию ограничений на площадке проведения съезда Демократической партии Соединенных Штатов.
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