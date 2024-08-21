4 российских спортсмена не получили аккредитации и визы для участия в Паралимпиаде после проверки служб безопасности

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. «Наш персонал проходил проверку всех служб Международного паралимпийского комитета (МПК): проверку на нейтральность, на квалификацию, последней проблемой была именно проверка службами безопасности Франции.
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