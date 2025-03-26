Vivo выпустит складной смартфон X Fold 4 в конце 2025 года по цене ниже HONOR Magic V4 и OPPO Find N5

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3 вместо более дорогого Snapdragon 8 Elite, чтобы удержать цену в пределах 6999 — 8999 юаней (примерно $960 — $1100).
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