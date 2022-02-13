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Журналист NRK Салтведт о бойкоте Вяльбе: «Она не всегда любит нас, но норвежцам это нравится. Было бы очень интересно обсудить все, в чем мы согласны и не согласны»

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт прокомментировал решение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе объявить бойкот норвежским СМИ.

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