Роспись кушаньям: меню царских трапез как произведение искусства и памятник культуры

Обеденное меню — казалось бы, что может быть более ординарного в карточке с простым перечислением блюд, предназначенных к подаче, даже если речь идет об обеде с участием первых лиц? Однако в России XIX столетия создание таких листков было возведено в ранг высокого искусства, в их дизайне прочитывались важные идеологические установки, а занимались этим лучшие мастера своего времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии