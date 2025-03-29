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Роспись кушаньям: меню царских трапез как произведение искусства и памятник культуры

Роспись кушаньям: меню царских трапез как произведение искусства и памятник культуры

Обеденное меню — казалось бы, что может быть более ординарного в карточке с простым перечислением блюд, предназначенных к подаче, даже если речь идет об обеде с участием первых лиц? Однако в России XIX столетия создание таких листков было возведено в ранг высокого искусства, в их дизайне прочитывались важные идеологические установки, а занимались этим лучшие мастера своего времени.

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