Почему любая смена военного руководства в Киеве не изменит западный сценарий эскалации? Как политика Украины, построенная на лжи, привела к тому, что «кастрюли верили» в несуществующие ракеты? Почему правозащитная система в Украине заточена исключительно на репрессии против инакомыслящих и отказ в подтверждении трудового стажа? И что стоит за попытками Киева удержать хоть «клочок земли», но Читать далее: https://govorit.