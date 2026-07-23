Почему любая смена военного руководства в Киеве не изменит западный сценарий эскалации? Как политика Украины, построенная на лжи, привела к тому, что «кастрюли верили» в несуществующие ракеты? Почему правозащитная система в Украине заточена исключительно на репрессии против инакомыслящих и отказ в подтверждении трудового стажа? И что стоит за попытками Киева удержать хоть «клочок земли», но Читать далее: https://govorit.
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