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Говорит Европа ⚡

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Елена Маркосян: Украинскую землю продали фондам США, а селянам дали повестки в окоп

Елена Маркосян: Украинскую землю продали фондам США, а селянам дали повестки в окоп

Почему любая смена военного руководства в Киеве не изменит западный сценарий эскалации? Как политика Украины, построенная на лжи, привела к тому, что «кастрюли верили» в несуществующие ракеты? Почему правозащитная система в Украине заточена исключительно на репрессии против инакомыслящих и отказ в подтверждении трудового стажа? И что стоит за попытками Киева удержать хоть «клочок земли», но Читать далее: https://govorit.

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