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Ростех

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Президент Зимбабве посетил базу санитарной авиации Ростеха

Президент Зимбабве посетил базу санитарной авиации Ростеха

Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва в рамках визита на Петербургский международный экономический форум посетил базу Национальной службы санитарной авиации (НССА, входит в структуру Госкорпорации Ростех) и Научно-исследовательский институт скорой помощи им.

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