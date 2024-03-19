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Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

Не так много археологических находок наделали столько же шума, как Оссуарий Иакова. До сих пор не останавливаются препирательства между специалистами о том, является ли это действительно доказательством того, что у Иисуса был брат, его ли останки хранятся в ящике, или же все это (или частично) просто мистификация.

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