Был ли у Иисуса брат: Самая скандальная находка XXI века

Не так много археологических находок наделали столько же шума, как Оссуарий Иакова. До сих пор не останавливаются препирательства между специалистами о том, является ли это действительно доказательством того, что у Иисуса был брат, его ли останки хранятся в ящике, или же все это (или частично) просто мистификация.