Простая метель или две недели жары «вырубят» энергосистему Штатов без происков всяких русских. Добьют мигранты, наглые корпорации и продажные политики

США всегда славились своим оптимизмом. С самого начала нашей истории, когда мы восстали против величайшей империи мира и предприняли смелую попытку обрести независимость, мы всегда видели светлое будущее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии