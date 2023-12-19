Интеллект SenseTime держался на основателе. Акции компании рухнули на 14%

В ходе вчерашних торгов гонконгская SenseTime потеряла 14% капитализации за сутки. Инвесторы покинули акции разработчика искусственного интеллекта после известия о преждевременной смерти основателя бизнеса.
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