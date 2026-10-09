Xiaomi переписала цены на все версии Xiaomi 17 Ultra в Китае

После пересмотра прайс-листа базовая версия флагмана стоит от 7999 юаней, а модификация Leica Edition с максимальным объёмом памяти подорожала до 9999 юаней Xiaomi увеличила стоимость всей линейки смартфонов Xiaomi 17 Ultra на 1000 юаней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым