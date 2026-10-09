Xiaomi переписала цены на все версии Xiaomi 17 Ultra в Китае

После пересмотра прайс-листа базовая версия флагмана стоит от 7999 юаней, а модификация Leica Edition с максимальным объёмом памяти подорожала до 9999 юаней Xiaomi увеличила стоимость всей линейки смартфонов Xiaomi 17 Ultra на 1000 юаней.