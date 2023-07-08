Елена Маркосян: Бойцы «Вагнера» не приехали в Беларусь: Пригожин и Путин помирятся?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Бойцы «Вагнера» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря на территории Беларуси и тут же в СМИ и сетях появилась тема «Путин и Пригожин скоро помирятся».
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Бойцы «Вагнера» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря на территории Беларуси и тут же в СМИ и сетях появилась тема «Путин и Пригожин скоро помирятся».
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