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Елена Маркосян: Бойцы «Вагнера» не приехали в Беларусь: Пригожин и Путин помирятся?

Елена Маркосян: Бойцы «Вагнера» не приехали в Беларусь: Пригожин и Путин помирятся?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Бойцы «Вагнера» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря на территории Беларуси и тут же в СМИ и сетях появилась тема «Путин и Пригожин скоро помирятся».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Разве они поссорились, говорит Елена. Видимо для неё убийство 12 лётчиков это так себе и даже не ссора. Он предатель и убийца наших граждан и подлежит суду. Закон для всех одинаков или у нас по другому?
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