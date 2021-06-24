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Россия открыла предупредительный огонь по британскому судну в Черном море

Россия открыла предупредительный огонь по британскому судну в Черном море

Le Figaro, Франция © REUTERS, Yoruk Isik Российские корабли и самолет Су-24 сделали предупредительные выстрелы в сторону британского эсминца, который зашел в территориальные воды России в Черном море, сообщили 23 июня в Министерстве обороны России.

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Виктор Шиховцев
Если бы по судну.

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