Заложники на свободе, террористы ликвидированы: Ростовское СИЗО будет отвечать на неудобные вопросы Юлия СоколоваПодразделения спецназа приступили к штурму здания Ростовского изолятора, откуда террористы вели репортаж о взятии заложников.
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