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Пастрняк с 3+2, Кросби с 3+1 и Форсберг с шатаутом – звезды дня в НХЛ. Дадонов с хет-триком не попал в список

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. Третья звезда – вратарь «Оттавы» Антон Форсберг с шатаутом в матче против «Флориды» (3:0).

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