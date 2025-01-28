Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Наталия
    Похоже, что в эту Думу, даже не хочется называть ее НАШЕЙ, идет отбор по принципу селекции наоборот-отбирают не самых...А зарплату платит...
  • ninikooo Митусова
    Совсем больные на голову. Неужели больше нет проблем?«Европа готовится...
  • Анатолий Анатольев
    Накаркала КАЛа, будим трибалтии УТЮЖИТЬ - по ее ПРОСЬБЕ!«Европа готовится...

"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

"Калифорнийским геям* лежать под сапогом Трампа" - штат мечтает о независимости, но не сможет вырваться

БлокнотРУ В начале ноября минувшего 2024 года, едва стали известны предварительные данные о победе Дональда Трампа на выборах президента США, штат Калифорния, всецело поддержавший Камалу Харрис, пришел в крайнее волнение.

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