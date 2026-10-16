Aptos (APT) завершил неделю ростом примерно на 9% и торгуется вблизи $0,89. Поддержку котировкам оказали обновления блокчейна, новые инвестиции в развитие экосистемы и сокращение объема новых токенов, поступающих на рынок.
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