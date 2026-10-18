Завтра похолодание до +9 ночью и +11 днём. Ветер усилится, изменится направление. Не пропустите подробности!Сегодня, 18 октября, дневная температура воздуха в регионе держится на отметке +16 градусов.
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