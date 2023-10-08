«Разгоняют тему вины Путина»: в Израиле усмотрели «российский след» в нападении ХАМАС Честно говоря пофиг на первых, а вот возможность создать большие проблемы вторым стоит чего угодно, да ХАМАС террористы, но происходящее сейчас на Ближнем востоке нам очень на руку.
"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Барышев
Ни сколько не жаль Израиль, они сами готовили себе такое будущее, грызясь постоянно со всеми своими соседями и постоянно провоцируя и унижая их! А уж провоцировать они всегда умели!
Ответить
3 час.
Константин Котельников
Галкин - педик, ему "детородный орган" вообще не нужен.
Ответить
2 час.
Андрей nirVAna
СИРИЯ ЛИВАН
Ответить
2 час.
Свежие комментарии