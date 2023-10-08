Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент

"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент

«Разгоняют тему вины Путина»: в Израиле усмотрели «российский след» в нападении ХАМАС Честно говоря пофиг на первых, а вот возможность создать большие проблемы вторым стоит чего угодно,  да ХАМАС террористы, но происходящее сейчас на Ближнем востоке нам очень на руку.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Ни сколько не жаль Израиль, они сами готовили себе такое будущее, грызясь постоянно со всеми своими соседями и постоянно провоцируя и унижая их! А уж провоцировать они всегда умели!
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