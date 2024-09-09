Apple презентовала новинки: iPhone 16, Apple Watch и AirPods

ВАШИНГТОН, 9 сентября. ФедералПресс. Американская компания Apple представила новые модели iPhone 16. Среди новинок смартфоны iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, улучшенные наушники, а также смарт-часы Apple Watch Series 10.
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