Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Корвет «Гремящий» в ходе учения с силами Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу ракетой «Калибр» из Авачинского залива по цели, расположенной на полигоне Кура на Камчатке, сообщила пресс-служба флота в четверг.