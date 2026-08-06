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Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Российский корвет в ходе учений выполнил пуск крылатой ракеты из Авачинского залива

Корвет «Гремящий» в ходе учения с силами Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу ракетой «Калибр» из Авачинского залива по цели, расположенной на полигоне Кура на Камчатке, сообщила пресс-служба флота в четверг.

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