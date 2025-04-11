В Нижегородской области расследуется уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Балахнинский» установлен факт привлечения к работе на предприятии иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства.
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